- 11:33 Ломаченко — Кролла: церемония взвешивания перенесена из-за похорон
- 11:29 Легкие рецепты блюд для ужина: вкусно и быстро
- 11:26 Выборы по-индийски: 7 млрд долларов затрат и несмываемые метки на пальцах избирателей
- 11:24 В Харькове реанимационная бригада застряла в лифте вместе с пациенткой, которая в итоге умерла
- 11:15 Двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине
- 11:15 Вежливые воры вернули украденную статую льва и оставили хозяевам цветы с запиской
- 10:59 Может спустить все на тормозах: журналист объяснил, почему для Украины важен сильный президент
- 10:48 Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием
- 10:39 Российские военные моряки неожиданно признались в захвате Крыма: опубликованы красноречивые фото
- 10:37 Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину
Российские военные моряки неожиданно признались в захвате Крыма: опубликованы красноречивые фото
Волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства участия в аннексии Крыма 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России в операции вооруженной аннексии Крыма весной 2014 года. Подтвердить это «помогли» сами захватчики, которые активно постили свои крымские фото в соцсетях.
Так была обнаружена фотография моряков, служивших на российском малом ракетном корабле «Мираж» (входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров). Все «герои» снимка принимали участие в аннексии Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.
К удивлению волонтеров, среди хвалившихся медалями оказался принимавший участие в акциях российской оппозиции Александр Головань (1991 года рождения). На снимке он позирует с Александром Денисенко (Краснодарский край) и Алексеем Барабашом (оба — жители Краснодарского края).
В социальной сети Барабаш прямо пишет, что медали им вручили «за Крым».
Напомним, на пятую годовщину аннексии Крыма неожиданно выяснилось, что россияне недовольны «присоединением» полуострова.
Тем не менее в Украине не исключают возможности новой вооруженной агрессии России в отношении нашей страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!