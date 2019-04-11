Российские военные моряки неожиданно признались в захвате Крыма: опубликованы красноречивые фото

Мир

Волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства участия в аннексии Крыма 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота ВМФ России в операции вооруженной аннексии Крыма весной 2014 года. Подтвердить это «помогли» сами захватчики, которые активно постили свои крымские фото в соцсетях.

Так была обнаружена фотография моряков, служивших на российском малом ракетном корабле «Мираж» (входит в состав 166-го Новороссийского дивизиона малых ракетных кораблей 41-й бригады ракетных катеров). Все «герои» снимка принимали участие в аннексии Крыма и получили за это награды от министерства обороны РФ.

К удивлению волонтеров, среди хвалившихся медалями оказался принимавший участие в акциях российской оппозиции Александр Головань (1991 года рождения). На снимке он позирует с Александром Денисенко (Краснодарский край) и Алексеем Барабашом (оба — жители Краснодарского края).

В социальной сети Барабаш прямо пишет, что медали им вручили «за Крым».

Напомним, на пятую годовщину аннексии Крыма неожиданно выяснилось, что россияне недовольны «присоединением» полуострова.

Тем не менее в Украине не исключают возможности новой вооруженной агрессии России в отношении нашей страны.

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