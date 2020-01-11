Американская боксерша побила невероятный рекорд Ломаченко (видео)

Спорт

24-летняя американка Кларесса Шилдс победила Ивану Хабазин из Хорватии в главном бою вечера бокса, проходившего в Атлантик-Сити, и завоевала чемпионские пояса по версиям WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Кларесса не дала усомниться в своем преимуществе на протяжении всего поединка и, хоть и не победила досрочно, довела бой до уверенной победы единогласным решением судей — 100:89, 100:90 и 99:89 в пользу американки.

Полный бой Шилдс — Хабазин

Таким образом, Шилдс удалось превзойти достижение украинца Василия Ломаченко, которому для того, чтобы стать чемпионом мира в трех весовых категориях — полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой (до 59 кг) и легкой (до 61,2 кг) — понадобилось 12 поединков. Американка же справилась за десять, также имея победы в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем (до 72,6 кг) весе.

Впрочем, до рекорда легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо, имеющего чемпионские титулы в восьми (!) весовых категориях, Кларессе еще далеко. Но есть к чему стремиться…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко начал подготовку к бою с Теофимо Лопесом, который пройдет в мае этого года.

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