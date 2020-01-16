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- 11:46 "Пуля разорвала плечевую артерию": в Днепре спасли раненого вражеским снайпером бойца ВСУ
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"Пуля разорвала плечевую артерию": в Днепре спасли раненого вражеским снайпером бойца ВСУ
В Днепре врачи спасли 41-летнего бойца ВСУ Романа, которого в районе Водяного на Донбассе тяжело ранил вражеский снайпер. Ранее медики в Мечникова спасли военнослужащего, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино.
По словам главврача Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, у военнослужащего Романа было мало шансов остаться в живых, но медики сделали невозможное.
«Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку. Врачи 61 ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставив сосудистый протез и остановив кровотечение — потеря крови больше двух литров. Рискуя в непогоду, доставили в Днепр в Мечникова. Реанимация. Операции позади», — пишет Сергей Рыженко на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Рыженко рассказал о спасении врачами раненого под Авдеевкой бойца ВСУ, которому осколок прорубил кости черепа и прошел сквозь мозг.
Фото со странички в Facebook Сергея Рыженко.
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