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За ночь вспомнил всю жизнь: в Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения в Широкино
В знаменитой днепровской больнице им. Мечникова, где с начала войны на Донбассе вернули к жизни тысячи украинских военных, в ночь с 9 на 10 января провели несколько операций, спасая тяжело раненного сержанта из Харьковской области по имени Владимир.
Как пишет в Facebook главный врач клиники Сергей Рыженко, 46-летний боец получил минно-взрывное ранение в поселке Широкино на Донетчине. Обстоятельств не помнит. В мариупольском госпитале его состояние временно стабилизировали, а затем вечером 9 января доставили в Мечникова. Боец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
У раненого была сильная кровопотеря, МВТ, сотрясение головного мозга, ранение грудной клетки и брюшной стенки. Очень пострадали кисти рук, контузия с проникающим ранением в угол левого глаза, ранение правого глаза.
Всю ночь врачи боролись за спасение бойца. В 8 часов утра Владимир пришел в сознание.
«Сказал тихо, что за эту ночь вспомнил всю жизнь, начиная с раннего детства», — пишет доктор.
Ранее «ФАКТЫ» писали об уникальной операции, которую провели врачи больницы им. Мечникова 22-летнему воину Елизару, получившему проникающее черепно-мозговое ранение. У парня было разрушено 20 процентов мозга. Нейрохирурги провели операцию по удалению осколков. После десятков дней комы раненый пришел в себя и будет жить.
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