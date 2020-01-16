Женщина устроила стриптиз в аэропорту Майами, раздевшись догола (видео)

Мир

В международном аэропорту Майами (американский штат Флорида) женщина шокировала пассажиров и сотрудников, устроив неожиданный стриптиз. Дама около полуночи прогулялась по залу выдачи багажа, снимая с себя по пути всю одежду — включая лифчик, который бросила на пол, и трусики. И пошла дальше абсолютно голой. За кадром слышны звуки женского пения, хотя не вполне понятно, кто именно поет.

Раздевание засняли на видео. Позже в сети появился второй ролик с ее участием. Неадекватная женщина сидела полностью обнаженной на крыше полицейской машины. Потом она спрыгнула оттуда и приблизилась к полицейскому, который попятился назад.

Как пишет издание Daily Star, нарушительницу порядка задержали. Правда, обвинений ей пока не предъявили. Женщину собираются отправить на психиатрическую экспертизу. Полицейские говорят, что она проявляла признаки паранойи и у нее был бред.

UPDATE: Here's the naked woman outside @iflymia on top of police car before she's taken into custody «for a mental evaluation» #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF — Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дом престарелых в Великобритании порадовал подопечных старушек, пригласив к ним стриптизера.

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