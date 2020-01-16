- 12:51 Женщина устроила стриптиз в аэропорту Майами, раздевшись догола
- 12:47 Призыв в армию 2020: Зеленский утвердил сроки
- 12:45 Зеленский отложил децентрализацию: что произошло
- 12:38 Скандал с «прослушкой» Гончарука: в ГСО сделали важное заявление
- 12:24 В Сумах 75-летняя женщина едва не погибла под грудой мусора в собственной квартире: в сеть попало жуткое видео
- 12:20 Крещенских морозов не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы (карты)
- 12:05 Рада приняла новый закон о среднем образовании: что изменится
- 12:03 Хозяйка кота запретила соседке его кормить: судебные издержки составили 26 тысяч долларов
- 12:02 «Увидев, как дети подожгли гранату, растолкал их и едва успел закрыть собой девочку»
- 11:48 Торговали гражданством Румынии: в Украине разоблачили деятельность аферистов
- 11:46 "Пуля разорвала плечевую артерию": в Днепре спасли раненого вражеским снайпером бойца ВСУ
- 11:41 Пол Маккартни стал первым в истории музыкантом-миллиардером: как это было
Женщина устроила стриптиз в аэропорту Майами, раздевшись догола (видео)
В международном аэропорту Майами (американский штат Флорида) женщина шокировала пассажиров и сотрудников, устроив неожиданный стриптиз. Дама около полуночи прогулялась по залу выдачи багажа, снимая с себя по пути всю одежду — включая лифчик, который бросила на пол, и трусики. И пошла дальше абсолютно голой. За кадром слышны звуки женского пения, хотя не вполне понятно, кто именно поет.
Раздевание засняли на видео. Позже в сети появился второй ролик с ее участием. Неадекватная женщина сидела полностью обнаженной на крыше полицейской машины. Потом она спрыгнула оттуда и приблизилась к полицейскому, который попятился назад.
Как пишет издание Daily Star, нарушительницу порядка задержали. Правда, обвинений ей пока не предъявили. Женщину собираются отправить на психиатрическую экспертизу. Полицейские говорят, что она проявляла признаки паранойи и у нее был бред.
UPDATE: Here's the naked woman outside @iflymia on top of police car before she's taken into custody «for a mental evaluation» #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дом престарелых в Великобритании порадовал подопечных старушек, пригласив к ним стриптизера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?