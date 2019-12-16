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Дом престарелых порадовал подопечных старушек, пригласив к ним стриптизера (фото, видео)
Один из домов престарелых британского графства Суффолк исполнил просьбу одной из своих подопечных — 89-летней Джоан. Старушка мечтала посмотреть мужской стриптиз — в исполнении парня с широкой грудью и мощными бицепсами. В итоге Джоан, ее подруга Полин и еще около полдюжины старушек пришли в восторг, когда перед ними появился мужчина в костюме пожарного и исполнил эротический танец.
«Он был просто восхитителен! Хотела бы я, чтобы он приходил к нам каждый день. Он заставил меня снова почувствовать себя молодой. Я наслаждалась каждой секундой!», — сказала заказчица.
Как сообщает издание Metro, это уже не первая неординарная просьба жителей этого дома престарелых. Ранее пенсионеры изъявляли желание съездить на море и посетить пляж, устроить шоппинг-тур. Все их просьбы, которые они вешают на специальное «дерево желаний», по возможности выполняются.
«Большинство людей считают, что в доме престарелых люди только и делают, что смотрят телевизор и занимаются вязанием. Наша политика — помогать людям жить полной жизнью — так, как они того хотят. Мы стараемся выполнять их желания без ограничений — чтобы каждый день отличался от другого и был полон веселья… Честно говоря, стриптизер — это не типичный наш посетитель. Но, судя по реакции, один из самых популярных», — говорит руководительница центра Шарлин ван Тондер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес устроила стриптиз в телеэфире, мгновенно сменив смокинг на голое платье.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...