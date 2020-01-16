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- 14:01 10-летняя девочка впала в алкогольную кому, пока ее родители развлекали гостей: шокирующий случай на Одесчине
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10-летняя девочка впала в алкогольную кому, пока ее родители развлекали гостей: шокирующий случай на Одесчине
В Балтском районе Одесской области произошло ЧП — 10-летняя девочка выпила водку и впала в алкогольную кому. Ранее в Киеве пьяный 18-летний парень собрался спрыгнуть с моста, но ему помешали патрульные.
Как сообщают в ГУНП в Одесской области, ребенок воспользовался тем, что родители находились в другой комнате в компании гостей. Однако, пытаясь забраться на второй этаж кровати, девочка потеряла сознание и упала. В таком состоянии ее нашла мать, которая тут же вызвала медиков.
Сообщается, что после оказания врачебной помощи ребенка перевели из реанимации в детское отделение. «Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности», — сообщают в одесской полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге Полтавской области пьяные школьницы потеряли сознание прямо посреди улицы. Полицейские оказали им первую помощь и вызвали медиков. В больнице девушкам поставили диагроз — «алкогольная интоксикация»
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