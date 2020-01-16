Крещение: чем опасно купание в ледяной воде

Здоровье и медицина

На Крещение, которое православные и грекокатолики отмечают 19 января, принято окунаться в ледяную воду. Но хоть и говорят, что в этот день Господь защищает тех, кто чтит традиции, все же лучше соблюдать осторожность. Ведь для людей, страдающих хроническими заболеваниями, резкий перепад температур может быть опасным.



— Считается, что закаливание и моржевание полезно для организма — это хороший способ тренировки сосудов, — рассказал специально для «ФАКТОВ» главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины кандидат медицинских наук Олег Назар. - Но закаливание следует начинать постепенно, чтобы организм привык к холоду. Если сразу окунуться в ледяную воду, как делают многие смельчаки на Крещение, возникает сильнейший спазм сосудов. Резкая встреча с холодом может закончиться инсультом или холодовой остановкой сердца.

Кроме того, во время купания все органы и системы подвергаются жесточайшему стрессу. Иммунитет может «полететь», ведь пытаясь защититься от потери тепла, иммунная система уменьшает количество защитных клеток. Спустя день-два после стресса у человека может обостриться герпес и другие хронические инфекции, возникнуть фурункулез. Организм станет более уязвимым перед вирусом гриппа.

Какая погода ожидается в праздник Крещения и наступит ли в Украине настоящая зима в январе-феврале, «ФАКТАМ» рассказали известные синоптики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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