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Скандал вокруг возможной слежки за Йованович в Украине: делом занялась полиция
МВД Украины открыло два уголовных производства по возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович, которая возглавила дипломатическую миссию в Украине в 2016 году.
Как сообщает OBOZREVATEL, партнеры Руди Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, организовали круглосуточную слежку за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Это стало известно после обнародования показаний по делу об импичменте Трампа, которые были получены от Льва Парнаса, американского бизнесмена украинского происхождения.
«МВД Украины в соответствии с требованиями международного и национального законодательства гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что Украина не может оставить без внимания незаконные действия на своей территории, поэтому Нацполиция открыла два уголовных производства по возможной слежке за Йованович.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в соответствии с международными механизмами, предложил американской стороне принять участие в расследовании.
Как сообщалось ранее, Руди Джулиани заявил, что «В Украине полетит много голов».
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