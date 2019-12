"В Украине полетит много голов": Джулиани обнародовал отчет о своей поездке

Побывавший недавно с визитом в Украине личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал первую часть своего расследования по импичменту Трампа.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского юриста, собранная информация свидетельствует о том, что «Трамп ничего плохого не сделал».

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал», — написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw