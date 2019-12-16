Мир

"В Украине полетит много голов": Джулиани обнародовал отчет о своей поездке

Побывавший недавно с визитом в Украине личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал первую часть своего расследования по импичменту Трампа.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского юриста, собранная информация свидетельствует о том, что «Трамп ничего плохого не сделал».

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал», — написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 декабря 2019 г.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что «в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании». Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

«Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. А еще — заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа», — утверждает Джулиани.

Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.



Impeachment is part of Dem cover-up.



Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden’s.



Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 декабря 2019 г.

У свидетеля Виктора Шокина, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

«Уволен (Шокин, — ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов», — пишет Джулиани.

Также адвокат Трампа утверждает, что Юрий Луценко, преемник Шокина предоставил записи, которые подтверждают, что посол Йованович «по крайней мере дважды давала ложные показания».

Кроме того, он уверен, что импичмент от демократов призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы, когда якобы были отмыты миллиарды долларов и процветало вымогательство и взяточничество, а также существовал «заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа».

Кроме того, адвокат Трампа отметил, что «дальше будет еще много другого».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе визита в Украину Руди Джулиани встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом. По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований. В то же время американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе касаются коррупции и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

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