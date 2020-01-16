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Украина

Главари "ДНР" решили пересчитать своих пенсионеров

15:47 16 января 2020 314
пенсионерка
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

С 1 февраля по 30 мая в так называемой «ДНР» пройдет «верификация» пенсионеров, сообщила в Facebook «депутат народного совета ДНР» некая Анастасия Селиванова. Текст мы приводим практически без изменений, лишь исправив орфографические и синтаксические ошибки.

«Как вы знаете, пенсия платится только тем пенсионерам, которые зарегистрированы и проживают в „республике“, — написала она. — С 1 февраля каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд предоставить определенный пакет документов (оригинал + копия)».

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В перечне документов первым делом значится «паспорт ДНР» или паспорт Украины (с пропиской в «ДНР»), еще нужна трудовая книжка, плюс надо будет заполнить «заявление, в котором указать контактный номер «Феникса» (местный оператор связи).

«Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-й или 2-й группы, то сотрудники пенсионного фонда приедут к нему домой», — объяснила «депутат».

В общем, в недореспублике придумали еще одну проблему несчастным старикам.

«Наверняка „власти“ захотели пополнить бюджет, — прокомментировал „ФАКТАМ“ нововведение житель Донецка. — Ведь пенсионеров не одна сотня тысяч, если за бланк заявления брать 5−10 рублей, вот и „накапает“ немалая сумма в нищую казну».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одну из улиц в оккупированном Симферополе назовут именем бывшего главаря «ДНР» Захарченко.

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