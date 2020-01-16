- 16:15 Sukhoi Superjet чуть не разбился в московском аэропорту из-за ошибки пилота: опубликовано видео инцидента
- 16:07 Зверское убийство адвоката: решение суда в Киеве шокировало общественность
- 16:04 Писал песни для Лепса и «балуется» частушками: новый премьер России оказался известным композитором
- 15:49 Потоп в Ocean Plaza: для пострадавших сделали важное сообщение о компенсации
- 15:47 Главари "ДНР" решили пересчитать своих пенсионеров
- 15:41 Последний выход: нервничающий принц Гарри посетил мероприятие в Букингемском дворце
- 15:30 Путин утвердил Мишустина на должности премьер-министра России
- 15:26 Скандал вокруг возможной слежки за Йованович в Украине: делом занялась полиция
- 15:26 Мира в Украине ждать слишком долго: Макрон объяснил, почему решил полюбить Путина
- 15:23 Главного налоговика Одесской области отправили в СИЗО, но готовы отпустить под залог
- 15:11 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на Кубке мира
- 15:03 Крещение: чем опасно купание в ледяной воде
Главари "ДНР" решили пересчитать своих пенсионеров
С 1 февраля по 30 мая в так называемой «ДНР» пройдет «верификация» пенсионеров, сообщила в Facebook «депутат народного совета ДНР» некая Анастасия Селиванова. Текст мы приводим практически без изменений, лишь исправив орфографические и синтаксические ошибки.
«Как вы знаете, пенсия платится только тем пенсионерам, которые зарегистрированы и проживают в „республике“, — написала она. — С 1 февраля каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд предоставить определенный пакет документов (оригинал + копия)».
Читайте также: «Охранник СИЗО признался, что ждет, когда „русский мир“ прогонят из Донецка», — экс-пленник боевиков «ДНР»
В перечне документов первым делом значится «паспорт ДНР» или паспорт Украины (с пропиской в «ДНР»), еще нужна трудовая книжка, плюс надо будет заполнить «заявление, в котором указать контактный номер «Феникса» (местный оператор связи).
«Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-й или 2-й группы, то сотрудники пенсионного фонда приедут к нему домой», — объяснила «депутат».
В общем, в недореспублике придумали еще одну проблему несчастным старикам.
«Наверняка „власти“ захотели пополнить бюджет, — прокомментировал „ФАКТАМ“ нововведение житель Донецка. — Ведь пенсионеров не одна сотня тысяч, если за бланк заявления брать 5−10 рублей, вот и „накапает“ немалая сумма в нищую казну».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что одну из улиц в оккупированном Симферополе назовут именем бывшего главаря «ДНР» Захарченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...