Украина

Одну из улиц нового квартала в Симферополе назовут именем бывшего главаря квазиреспублики «ДНР» Александра Захарченко. Это решение в среду, 15 января, приняли на заседании профильной комиссии города.

«Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной», — заявил депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Андрей Козенко.

Оккупационные власти с радостью поддержали инициативу так называемого интеграционного комитета «Россия — Донбасс» назвать улицу в честь одиозного главаря боевиков.

Оккупанты отмечают также, что Симферполь — это побратим Донецка, и считают переименование «социально и духовно важным вопросом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецке рядом с памятником Захарченко торжественно открыли бюст другому стороннику «русского мира» — Кобзону.

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