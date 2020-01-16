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Sukhoi Superjet чуть не разбился в московском аэропорту из-за ошибки пилота: опубликовано видео инцидента
В четверг, 16 января, в России произошло очередное авиационное ЧП — самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово».
Как сообщает «Интерфакс», по этому инциденту начали расследование. Пострадавших нет.
Тем временем российские ресурсы пишут, что причиной инцидента могла стать ошибка пилота из-за погоды и плохой видимости.
Пилот якобы перепутал находящиеся в нескольких сотнях метров друг от друга действующую и строящуюся полосы, последнюю из которых было видно лучше.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у российского Sukhoj Superjet, который выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень, в воздухе вышел из строя один двигатель. Самолет экстренно посадили в аэропорту Самары.
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