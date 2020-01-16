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"Слуги народа" потребовали от СБУ заняться сливом прослушки Гончарука
Депутаты от «Слуги народа» требуют выяснить, кто «слил» в сеть записи переговоров высокопоставленных чиновников. Авторы записи утверждают, что на аудио присутствуют голоса премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, топ-руководства Нацбанка.
Группа депутатов от фракции «Слуга народа» обратились в СБУ, чтобы та проверила, кто мог устроить «утечку» важной информации из переговорной комнаты. Есть три версии: запись сделали либо правоохранительные органы в рамках расследования, либо спецслужбы, либо третьи лица, незаконно установив «жучок».
Также парламентарии не спешат отказываться от мысли, что записи вообще были смонтированы. «Группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и наличие признаков монтажа», — рассказала представитель Кабмина в Раде Елена Шуляк.
Напомним, записи из переговорной комнаты получили большой резонанс, поскольку собеседники обсуждают плачевное состояние украинской экономики, пути выхода из кризиса и способы донести эту информацию до президента. Прозвучали также нелестные оценки интеллекта главы государства.
Управление государственной охраны Украины заверило, что не причастно к утечке записей переговоров.
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