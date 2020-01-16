23.98 / 24.25 26.58 / 27.00
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не так быстро, как хотелось: сдачу новых станций метро в Киеве отложили на год

16:44 16 января 2020 33
Проект станции метро «Мостицкая» на Виноградаре
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве откладывается завершение строительства станций столичного метрополитена на Виноградаре, открытие которых ранее анонсировалось до конца 2019 года.

Как передает «Интерфакс-Украина», сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год. «Сорваны сроки на год. На год переносится пуск», — цитирует информагентство главу наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой», выступающего генподрядчиком проекта, Олега Токарева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ветке метро, ведущей на Виноградарь, запланировали открыть две станции — «Проспект Правды» и «Мостицкую».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер