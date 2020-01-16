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Не так быстро, как хотелось: сдачу новых станций метро в Киеве отложили на год
В Киеве откладывается завершение строительства станций столичного метрополитена на Виноградаре, открытие которых ранее анонсировалось до конца 2019 года.
Как передает «Интерфакс-Украина», сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются на год. «Сорваны сроки на год. На год переносится пуск», — цитирует информагентство главу наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой», выступающего генподрядчиком проекта, Олега Токарева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ветке метро, ведущей на Виноградарь, запланировали открыть две станции — «Проспект Правды» и «Мостицкую».
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