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Вместо главы ГБР Венедиктовой в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Александр Санченко
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа». Он вошел в парламент вместо Ирины Венедиктовой, назначенной врио директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает УНН.
Нардепом стал Александр Санченко, директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Решение о признании его избранным и о регистрации депутатом Рады от партии «Слуга народа» приняли единогласно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуги народа» решили, что оскандалившегося Богдана Яременко во главе комитета Верховной Рады по внешней политике сменит нардеп Александр Мережко. До этого он был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады. На пост главы комитета по вопросам правовой политики претендует Андрей Костин.
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