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Спорт

Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты

18:17 16 января 2020 130
Биатлон женская сборная Украины
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 17 января, в немецком Рупольдинге женской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону.

Украинская команда станет одной из 23 сборных, которые выйдут на старт гонки. Наши девушки уйдут на дистанцию под 7-м стартовым номером в таком составе: на первом этапе «побежит» Вита Семеренко, на втором — Юлия Джима, третий этап «закроет» Валя Семеренко, а финишировать будет Елена Пидгрушная. Примечательно, что именно в таком составе сборная Украины стала олимпийским чемпионом в Сочи шесть лет назад.

За видеотрансляцией женской эстафеты в режиме онлайн (начало — в 15:30) вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Добавим, что в рамках пятого этапа Кубка мира еще запланированы мужская эстафета (18 января в 15:15), а также две гонки преследования (у женщин — 19 января в 13:15, у мужчин — 19 января в 15:30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Прима и Пидручный сенсационно вошли в топ-10 по итогам мужской спринтерской гонки в Рупольдинге.

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