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Шоу-бизнес

«Скоро будешь в порно сниматься?» Потап «пристыдил» Дорофееву за голое фото

20:51 16 января 2020 69
Надя Дорофеева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, радовавшая ранее поклонников соблазнительными фото в купальнике, взорвала сеть новым откровенным снимком. На своей странице в Instagram она показала, как загорает топлес на пляже в Доминикане. Певица прикрыла обнаженную грудь лишь книгой.

«НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», — подписала пикантный снимок Надя.

На фото откликнулись многие подписчики, среди которых и знаменитости, оставляя тысячи лайков и комментарии. Не оставил без внимания горячий снимок своей подопечной продюсер Потап. Он разразился «гневным» комментарием. Мол, негоже приличной девушке сниматься без лифчика, так и до съемок в порно недалеко.

Некоторые подписчики, очевидно не поняв юмора Потапа, набросились на него, припомнив откровенные фото его жены Насти Каменских. Ведь она тоже публикует сексуальные фото из Мексики, где сейчас отдыхает.

Ранее Надя Дорофеева показала забавное видео, в котором продемонстрировала коллекцию купальников.

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