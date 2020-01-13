Просто бомба: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Надя Дорофеева, удивившая пикантным фото с коллегой по группе «Время и Стекло» Позитивом, порадовала поклонников новыми соблазнительными кадрами. Вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями звезда отправилась отдыхать в Доминикану. В первые дни отдыха ребятам не повезло с погодой, все время шел дождь. Дантес даже шутки ради «загорал» на шезлонге под дождем.

А красотка Надя опубликовала в Instagram фото в купальнике, показав свою стройную фигуру. «Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала», — написала Дорофеева под фото.

Поклонники в комментариях засыпали ее комплиментами, отмечая стройную фигуру певицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап и Настя отдыхают в Мексике. Каменских в облегающем платье в который раз заподозрили в беременности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter