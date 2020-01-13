Роскошная малышка: Настя Каменских засветила пышные формы в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом наслаждается отдыхом в Мексике, порадовала поклонников новыми горячими фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует на пляже в ярко-салатовом купальнике, демонстрируя сочную пятую точку.

В подписи под фото Настя поразмышляла о женской красоте и гармонии, раскрыла свой секрет счастья.

«Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию», — советует Каменских.

Подписчики буквально взорвались комментариями под фото. Они в восторге от форм Насти и засыпают ее комплиментами.

Потап также поделился пляжным фото. Похоже, к ним с Настей присоединился сын продюсера Андрей.

Ранее поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности. На фото в облегающем платье они рассмотрели животик певицы. Новыми снимками в купальнике Каменских опровергла все слухи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Доминикане.

Напомним, Слава Каминская с детьми и актером Павлом Вишняковым, с которым ей приписывают роман, отдыхает в Таиланде.

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