Леди Гага впервые станет мамой

Шоу-бизнес

Падение американской певицы Леди Гаги во время выступления в Лас-Вегасе со сцены вместе с фанатом стало для нее поводом для переосмысления своей жизни, во время которого звезда поняла, что не готова до старости ждать свою любовь и хочет уже сейчас создать семью.

«Она была очень эмоциональна во время рентгена после падения со сцены. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие. А ведь она из крепкой семьи, и она всегда этого хотела», — заявил изданию Radar Online инсайдер из близкого окружения звезды, пишет «Спутник».

Однако вынашивать и рожать ребенка поп-дива сама не хочет. Ведь, как Гага объяснила, в прошлом, она страдала от достаточно тяжелого неврологического заболевания — фибромиалгии, сопровождающегося хроническими болями. И это делает для нее задачу вынашивания ребенка практически невозможной. Так что певице придется или взять приёмного ребенка, или нанять суррогатную мать.

Как известно, в одно время поп-дива собиралась выйти замуж за актера Тейлора Кинни, который снимался в сериалах «Дневники вампира» и «Кости». Но в 2016 году она сама разорвала помолвку.

После этого Леди Гаге приписывали романы со многими мужчинами, в числе которых были Кристиан Карино, Дэн Хортон и коллега по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купер. Однако все они не завершились созданием прочных отношений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Леди Гага засветилась на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе с новым бойфрендом. 33-летнюю певицу сопровождал таинственный темноволосый бородатый мужчина по имени Майкл. Пара постоянно держалась за руки и, не стесняясь публики, страстно целовалась, пока часы били полночь. Потом они вместе уехали. Кто такой Майкл пока что неизвестно.

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