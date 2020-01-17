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Задушили струной и затолкали в глотку презервативы: с "худшим педофилом Британии" расправились в тюрьме

0:27 17 января 2020 245
Насилие над несовершеннолетними
Инф. «ФАКТОВ»

Обычно преступления против детей заканчивается для педофилов тюремным сроком, но иногда их может настигать наказание со стороны сокамерников.

Именно такой случай произошел в октябре прошлого года с 33-летниим британцем Ричардом Хаклом, которого за преступления против 200 малазийских детей объявили «худшим педофилом Британии».

Тело мужчины было найдено в камере — тогда правоохранители сообщили, что его зарезали сокамерники. Однако издание The Sun со ссылкой на собственный источник раскрыло подробности убийства, пишет «Экспресс-газета».

«Его не просто зарезали, — сообщил информатор британского издания. — Он был задушен гитарной струной».

Также утверждается, что в глотку Хакла неизвестные затолкали несколько пачек презервативов.

Ричард Хакл, фотограф и бывший член баптистской церкви в Эшфорде, получил в 2016 году целых 22 пожизненных срока за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Его жертвами стали девочки и мальчики до 12 лет. Многие были совсем крохами, а одна из жертв — грудной ребенок.

До несчастных малышей извращенец «дорвался», устроившись миссионером в христианскую общину в Малайзии. Там в его обязанности входил уход за детьми.

Хакл не просто растлевал своих подопечных — он также делал фотографии, делился ими в Сети с другими педофилами и раздавал советы. Британец хвастался, что на нищих малазийских детей «охотиться» куда проще, чем на воспитанников богатых семей в Европе. «Если бы я перенес свои навыки отсюда на Запад, я бы и месяц не продержался до ареста», — писал он.

В итоге мужчину вычислили именно через сайт, на котором он общался с дружками. Хакла арестовали в 2014 году — сразу после того, как он вернулся домой, в Эшфорд, на Рождество.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в июле в Винницкой колонии № 1 был найден убитым подозреваемый в попытке изнасилования 7-летней девочки, которого задержали и отправили под арест на два месяца. Факт смерти 59-летнего мужчины подтвердили в пресс служба прокуратуры Винницкой области.

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