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Задушили струной и затолкали в глотку презервативы: с "худшим педофилом Британии" расправились в тюрьме
Обычно преступления против детей заканчивается для педофилов тюремным сроком, но иногда их может настигать наказание со стороны сокамерников.
Именно такой случай произошел в октябре прошлого года с 33-летниим британцем Ричардом Хаклом, которого за преступления против 200 малазийских детей объявили «худшим педофилом Британии».
Тело мужчины было найдено в камере — тогда правоохранители сообщили, что его зарезали сокамерники. Однако издание The Sun со ссылкой на собственный источник раскрыло подробности убийства, пишет «Экспресс-газета».
«Его не просто зарезали, — сообщил информатор британского издания. — Он был задушен гитарной струной».
Также утверждается, что в глотку Хакла неизвестные затолкали несколько пачек презервативов.
Ричард Хакл, фотограф и бывший член баптистской церкви в Эшфорде, получил в 2016 году целых 22 пожизненных срока за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Его жертвами стали девочки и мальчики до 12 лет. Многие были совсем крохами, а одна из жертв — грудной ребенок.
До несчастных малышей извращенец «дорвался», устроившись миссионером в христианскую общину в Малайзии. Там в его обязанности входил уход за детьми.
Хакл не просто растлевал своих подопечных — он также делал фотографии, делился ими в Сети с другими педофилами и раздавал советы. Британец хвастался, что на нищих малазийских детей «охотиться» куда проще, чем на воспитанников богатых семей в Европе. «Если бы я перенес свои навыки отсюда на Запад, я бы и месяц не продержался до ареста», — писал он.
В итоге мужчину вычислили именно через сайт, на котором он общался с дружками. Хакла арестовали в 2014 году — сразу после того, как он вернулся домой, в Эшфорд, на Рождество.
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