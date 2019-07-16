В Виннице заключенные убили подозреваемого в изнасиловании 7-летнего ребенка

Происшествия

В Винницкой колонии № 1 найден убитым подозреваемый в попытке изнасилования 7-летней девочки, которого задержали и отправили под арест на два месяца. Ранее Верховная Рада приняла закон о химической кастрации педофилов.

Как сообщает портал Vinbazar.com, факт смерти 59-летнего мужчины подтвердили в пресс служба прокуратуры Винницкой области. Известно, что ЧП произошло еще 13 июля, другие детали дела не разглашают. Расследование инцидента проводят следователи Государственного бюро расследований.

О случае сексуального насилия над маленькой девочкой в Винницкой области ранее рассказывал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в райцентре Березовка Одесской области 57-летний рецидивист напал на 13-летнюю девочку, затащил ее в заросли, где начал душить и попытался раздеть. Девочке удалось убежать и рассказать родным о нападении. Уже через несколько часов на одной из улиц города полиция задержала напавшего на подростка.

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