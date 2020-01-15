Много денег и "москитный флот": Ельченко рассказал, какую помощь получит Украина от США

Украина

В 2020 году Соединенные Штаты Америки планируют продолжать выделять помощь Украине, а также оказать содействие в усилении флота. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил во время пресс-конференции во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

«Нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны. Что касается более конкретных цифр на этот год, то всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $ 250 млн со стороны со стороны Пентагона и еще почти $ 450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь — 365 млн долларов», — сказал Ельченко.

Дипломат пояснил, что 250 млн — уже выделены, еще 50 млн — будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн — остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год — более $ 1млрд.

При этом главным приоритетом, по словам дипломата, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном — это усиление украинского флота.

«Есть такое понятие, как „москитный флот“, то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи», — отметил посол.

Напомним, что в сентябре Трамп призвал европейские страны выделить больше денег Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Ельченко заявил о том, что команды президентов США и Украины работают над тем, чтобы ускорить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Ельченко ожидает, что новая поездка Зеленского в США не ограничится посещением Вашингтона. Есть заинтересованность в посещении Калифорнии, а также в открытии нового генерального консульства Украины в Хьюстоне (штат Техас).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter