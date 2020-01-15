- 03:50 Бродил по улице в приспущенных штанах: мужчину отправили под суд за секс с забором и такси
- 03:12 Много денег и "москитный флот": Ельченко рассказал, какую помощь получит Украина от США
- 02:51 «Доска, два соска»: поклонники раскритиковали фото российской певицы в бикини
- 02:29 "Предмет для дискуссий": Джастин Трюдо прокомментировал переезд принца Гарри и Меган Маркл в Канаду
- 01:56 НАТО нужна помощь: Украина согласилась отправить в Ирак 20 своих военнослужащих
- 01:26 "Очень безнравственно": жену Пескова Татьяну Навку осудили за фото без лифчика
- 00:46 Крушение самолета МАУ: стала известна дата начала расшифровки "черных ящиков" в Киеве
- 00:28 "Интересен не сам факт восстания, а его причины": известный блогер рассказал, как боевики "ДНР" причастны к "госперевороту" в Абхазии
- 14.01 23:54 Прокуратура Милана хочет судить Азарова-младшего из-за Клюева: раскрыта схема продажи должности вице-премьера
- 14.01 23:39 Полицейский был пьян: открылись неожиданные обстоятельства ДТП с участием патрульных под Херсоном
- 14.01 23:18 Трамп хочет поскорее увидеть Зеленского в США: посол Украины рассказал подробности предстоящего визита
- 14.01 23:00 Сборная Украины после трех поражений покидает ЧЕ по гандболу
Много денег и "москитный флот": Ельченко рассказал, какую помощь получит Украина от США
В 2020 году Соединенные Штаты Америки планируют продолжать выделять помощь Украине, а также оказать содействие в усилении флота. Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил во время пресс-конференции во вторник, пишет Интерфакс-Украина.
«Нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны. Что касается более конкретных цифр на этот год, то всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $ 250 млн со стороны со стороны Пентагона и еще почти $ 450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США — 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь — 365 млн долларов», — сказал Ельченко.
Дипломат пояснил, что 250 млн — уже выделены, еще 50 млн — будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн — остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год — более $ 1млрд.
При этом главным приоритетом, по словам дипломата, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном — это усиление украинского флота.
«Есть такое понятие, как „москитный флот“, то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи», — отметил посол.
Напомним, что в сентябре Трамп призвал европейские страны выделить больше денег Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Ельченко заявил о том, что команды президентов США и Украины работают над тем, чтобы ускорить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Ельченко ожидает, что новая поездка Зеленского в США не ограничится посещением Вашингтона. Есть заинтересованность в посещении Калифорнии, а также в открытии нового генерального консульства Украины в Хьюстоне (штат Техас).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!