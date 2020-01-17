Кошки могут питаться человечиной: ученые пришли к страшному выводу (не для слабонервных)

Мир

Несмотря на массу забавных видео с котами, которые наводнили Интернет, эти животные не так безопасны, как может показаться на первый взгляд.

Оказывается, они не прочь питаться одним человеческим трупом на протяжении месяца, несмотря на наличие других тел. Об этом говорится в исследовании, результаты которого изложены в Journal of Forensic Sciences, пишет «Газета.Ru».

Издание отмечает, что и ранее были известны случаи, когда домашние кошки съедали части тел своих умерших хозяев, однако человеческое мясо, само собой, не входит в обычный рацион питомцев. С другой стороны, как показало новое исследование, кошка может выбрать в качестве пищи человеческий труп, даже если есть другие потенциальные источники питания, в том числе тела других людей.

Так, на территории американского штата Колорадо расположена так называемая ферма трупов — лаборатория, где на природе разлагаются человеческие тела. Проводимые там эксперименты позволяют ученым получить больше информации о связанных с этим процессах: в дальнейшем это позволит более эффективно расследовать преступления.

В качестве объектов исследования могут выступать тела, которые ранее завещали науке. Саму ферму окружает трехметровый забор с колючей проволокой, призванный защищать трупы от животных. Впрочем, несмотря на усилия, находятся любители человечины, готовые рискнуть. На записях с камер специалисты увидели двух бродячих кошек: полосатую и черную, которые ели тела.

Одно животное выбрало в качестве «жертвы» тело 70-летнего мужчины, а другое — 79-летней женщины. Кошки начинали поедать трупы, когда они были еще относительно свежими.

Если речь идет об умершем хозяине, то домашние животные проявляют интерес к губам, носу и ступням. Но, поскольку на телах в лаборатории не было одежды, они решили действовать по-другому: больше всего хищников заинтересовали плечи, а также грудь и живот. Кроме того, обе кошки поедали мягкие ткани левой руки.

Как показали наблюдения, животные ели одно и то же тело более месяца, постоянно возвращаясь к нему. Притом что в природе у них были другие источники питания, а непосредственно на территории лаборатории находились и другие тела, в том числе более свежие: всего — около 50 трупов. В итоге обе кошки обглодали эти два тела до костей.

«Кошки — довольно привередливые едоки, — говорит один из авторов исследования Сара Гарсия (Sara Garcia). — Когда они находят пищу, которая им нравится, они будут к ней возвращаться». И все же ученых удивило поведение животных: кошки зарекомендовали себя как активные «убийцы», а не падальщики.

Ранее другая команда специалистов провела масштабные наблюдения за поведением кошек в городе и пришла к выводу, что эти животные, несмотря на наши представления о них, не очень хорошо охотятся на крыс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», иногда «безобидные» кошки могут устроить в новом доме потоп, требующий ремонта на 40 тысяч долларов.

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