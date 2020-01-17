Происшествия

Тушили больше часа: в Хмельницком произошел масштабный пожар на базе автозапчастей (видео)

Украину в новом году продолжают терзать пожары. Так, в четверг, 16 января в городе Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. Об этом сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Согласно информации спасателей, на месте происшествия был развернут оперативный штаб, который координировал действия.

«На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, а также работала оперативная группа», — подчеркнули в ГСЧС.

Огонь возник на складе автозапчастей, который находится на ул. Заводской в областном центре. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара уже достигла 160 кв. м, существовала угроза распространения огня.

«Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложнялось», — отметили в службе.

Тушить огонь прибыли 30 спасателей на восьми спецмашинах. Ликвидация пожара продолжалась более часа.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 15 января, в школе № 4 города Килия (на юге Одесской области) произошел пожар. Загорелась электрощитовая, расположенная в пристройке к основному зданию учебного заведения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter