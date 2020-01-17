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Минимальную пенсию пересчитают два раза: каким будет повышение
В 2020 году в связи с проведением пенсионной реформы, которая предусматривает в том числе и повышение выплат, бюджет Пенсионного фонда Украины увеличится до 448,6 млрд грн, что наводит на мысль о грядущем повышении пенсий.
Об этом пишет издание АиФ.
В то же время указанные цифры позволяют говорить об увеличении всего лишь о незначительном повышении — на уровне 13%.
При этом в Украине в течение 2020 года запланированы два перерасчета минимальной пенсии.
Так, с 1 июня 2020 года минимальная пенсия увеличится на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Следующее прибавка намечена на 1 декабря, когда ее размер увеличат еще на 57 грн (3,3%). В целом за год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн.
Более существенную прибавку пенсионеры могут получить в результате индексации пенсий в марте, которая составит до 15%. Индексация предполагает изменение размера пенсий, в зависимости от роста заработной платы и инфляции, для сохранения покупательной способности пенсий. Несмотря на стремительное снижение инфляции до 4.1% в прошлом году, высокие темпы роста заработной платы за предшествующие три года позволят нивелировать рост цен.
Эти изменения помогут увеличению средней пенсии в 2020 году до 3 500 тысяч гривен, но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношения размера пенсии к заработной плате) не менее 40%.
В то же время ряд экспертов считают, что высокие темпы роста заработной платы за предшествующие три года нивелируют рост цен, даже несмотря на вялую инфляцию.
Издание напоминает, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2575, который предусматривает в 2020 году повышение размера минимальной пенсии в Украине практически вдвое. Его передали 16 декабря Комитету Рады для ознакомления. Авторы документа в объяснительной записке уверяют, что нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», улучшить ситуацию с пенсиями сможет только запуск в Украине второго уровня пенсионной системы, предусматривающий обязательные накопительные взносы всех работающих граждан — он может стартовать уже в марте 2020 года.
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