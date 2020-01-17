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Мир

В США показали видео из салона президентского самолета "Судного дня"

6:45 17 января 2020 64
E-4B Nightwatch
Инф. «ФАКТОВ»

В США со времен холодной войны всегда готовят средства спасения руководства страны в случае обострения ситуации, в том числе и нанесения по Америке ядерного удара.

Помимо специальной системы засекреченных бункеров и подводных лодок одним из средств спасения президента, вице-президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США является самолет Boeing E-4B Nightwatch.

Предполагается, что руководство займет в них место том случае, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Boeing E-4B E-4B Nightwatch — «самолеты Судного дня» или «Апокалиптические машины» могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента «самолёт судного дня» сопровождает его, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком». На случай, если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.

На днях на одном из YouTube-каналов появилось детальное видео одного из таких самолетов.

В ролике показали зоны верхней и средней палубы, в частности, комната совещаний командования и кухня.

В настоящее время ВВС располагают четырьмя E-4B, созданными на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747−200.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский писатель, ученый и дипломат Юрий Щербак считает, что мир стоит на пороге глобальных геополитических изменений. Холодная война между Россией и США, Brexit, войны на Донбассе и в Сирии, теракты, очаги напряженности, возникающие то тут, то там — ситуация накаляется с каждым днем. Ощущение надвигающейся катастрофы становится все сильнее. Где и как может полыхнуть еще, не знает никто. Поэтому наличие хотя бы одного из таких «Самолетов судного дня» не помешает ни одной стране.

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