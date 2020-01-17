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В Украине заработал сервис Spotify: что это такое и как пользоваться
В Украине стал частично доступен Spotify — интернет-сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов без скачивания их на телефон или компьютер. Ранее Кабмин запустил сервис check.gov.ua для проверки квитанций в электронной форме.
Как сообщает ITC, хоть из Украины зарегистрироваться на Spotify пока что нельзя, как и скачать приложения из Google Play и Apple AppStore, но пользоваться ресурсом уже возможно.
Сообщается, что зайти в веб-плеер Spotify можно из сетей украинских провайдеров, а ранее доступ был возможен лишь при использовании VPN.
Предполагается, что компания уже подписала необходимые соглашения по авторским правам и вскоре сервис заработает полноценно. Или же это просто техническая ошибка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис, позволяющий пользователям обратиться за оформлением пенсии онлайн, направив в электронном виде заявление и копии требуемых документов. Заявку рассматривают в течение 10 дней, а потом сообщают заявителю по электронной почте или в SMS о необходимости визита в сервисный центр за пенсионным удостоверением.
Фото с сайта https://itc.ua.
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