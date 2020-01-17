Спланированная игра: в истории с отставкой Гончарука заметили подвох

Политика

Неожиданное решение премьер-министра Алексея Гончарука уйти в отставку может быть не более, чем частью информационной волны, которую создает команда президента Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал политический журналист Юрий Смирнов. Он обратил внимание, что большой пост премьер-министра и реакция на это Офиса президента и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии появилась практически в один момент.

«Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке — правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения», — написал в комментарии к посту Гончарука глава фракции Арахамия.

В Офисе президента написали же, что получили заявление Гончарука и президент рассмотрит его в ближайшее время.

«Пост Гончарука об отставке, коммент главы фракции Слуга народа о командности премьера и пост Офиса президента, который сообщил, что президент получил заяву — все это появилось практически одновременно. Что явно свидетельствует о том, что это спланированная игра. Что-то мне это напоминает и почему вспоминается заявление Богдана. Тогда тоже говорили, что мы все готовы уйти, пусть только президент подпишет», — пишет Юрий Смирнов в Facebok.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Гончарук влип в скандал из-за слива прослушки якобы его разговоров про Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter