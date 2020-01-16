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Украина

"Давайте что-то производить": в сеть выложили очередную запись "прослушки" Гончарука

9:51 16 января 2020 247
Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили очередную аудиозапись, якобы сделанную на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором принимало участие руководство экономического блока — министр финансов Оксана Маркарова, руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина Рожкова, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«Третья часть закрытого разговора премьера, членов правления НБУ и экономического блока правительства. В ней обсуждается ревальвация гривни до 20 грн за доллар и гениальная экономическая стратегия развития Украины. «А давайте будем что-то производить», — говорится в комментарии к аудиозаписи, которое на своей страничке в соцсетях выложил Владимир Компаниец.

Напомним, что после обнародования первых записей в Кабмине заявили, что не располагают информацией относительно их подлинности и опровергли слухи об отставке Гончарука.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обнародования записей народные депутаты из партии «Слуга народа» на заседании фракции бурно обсуждали «слив» информации, а некоторые из них говорили о необходимости отставки премьер-министра. Однако это предложение поддержки не нашло.

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