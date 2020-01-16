- 10:09 Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями
- 09:57 Украинец Михайлюк установил личный рекорд в НБА и швырнул «трешку» со своей половины площадки
- 09:51 "Давайте что-то производить": в сеть выложили очередную запись "прослушки" Гончарука
- 09:44 Выстрелили в лицо: в Николаеве две компании устроили уличные разборки из-за женщины
- 09:43 Еще одно доказательство для Гааги: российский корабль “Орск” участвовал в аннексии Крыма
- 09:32 Американская компания предлагает на продажу «голое бикини» — для самых смелых купальщиц
- 09:24 Двойное гражданство и азартные игры: заседание Рады 16 января (онлайн-трансляция)
- 09:08 Брэдли Купер увлекся новой "девушкой Джеймса Бонда"
- 09:01 Что такое посмертное донорство и как будет действовать закон о трансплантации?
- 08:48 Суд арестовал боевика «ДНР», охранявшего обломки сбитого Boeing МН17
- 08:27 Доллар не удержался: за сколько можно купить и продать валюту 16 января
- 08:23 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на Кубке мира
"Давайте что-то производить": в сеть выложили очередную запись "прослушки" Гончарука
В сеть выложили очередную аудиозапись, якобы сделанную на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором принимало участие руководство экономического блока — министр финансов Оксана Маркарова, руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина Рожкова, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
«Третья часть закрытого разговора премьера, членов правления НБУ и экономического блока правительства. В ней обсуждается ревальвация гривни до 20 грн за доллар и гениальная экономическая стратегия развития Украины. «А давайте будем что-то производить», — говорится в комментарии к аудиозаписи, которое на своей страничке в соцсетях выложил Владимир Компаниец.
Напомним, что после обнародования первых записей в Кабмине заявили, что не располагают информацией относительно их подлинности и опровергли слухи об отставке Гончарука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обнародования записей народные депутаты из партии «Слуга народа» на заседании фракции бурно обсуждали «слив» информации, а некоторые из них говорили о необходимости отставки премьер-министра. Однако это предложение поддержки не нашло.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».