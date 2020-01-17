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Гончарук написал заявление об отставке
Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и просит президента Владимира Зеленского вынести вопрос на рассмотрение Верховной Рады. Как известно, на днях в сеть попали ряд аудиозаписей разговоров якобы премьера Гончарука.
На своей страничке в Facebook глава Кабмина отчитался о результатах работы правительства. Среди успехов премьер называет смену топ-менеджеров ряда государственных предприятий, подписание договора о транзите российского газа в Европу, а также переговоры с МВФ.
В то же время, Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.
«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда — не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда», — пишет премьер.
«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», — подчеркнул Гончарук.
Как известно, Алексей Гончарук занимает пост премьер-министра с 29 августа 2019 года. Подробнее о биографии премьера читайте здесь.
Напомним, после скандала с прослушкой премьер Гончарук записал обращение к украинцам.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..