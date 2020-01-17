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Общество и люди

Китайский Новый год 2020: поздравления и открытки

16:16 24 января 2020 291
Год Крысы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 января наступает Год Белой Металлической Крысы (в Китайский Новый Год по лунному календарю). Он продлится до 11 февраля 2021 года.

Большинство украинцев уже поздравили друзей с Новым годом, со Старым Новым годом. Но есть и те, кто поздравляет с Китайским Новым годом. Для вас «ФАКТЫ» сделали подпорку поздравлений и открыток.

Год Крысы

Прекрасная Крыска вас всех поздравляет!
Свинью на посту она нынче сменяет,
Здоровье, достаток, удачу несет,
Деньжат она даст и от бед вас спасет.
Смешно она пискнет тихонько на ухо,
И станем мы все улыбаться друг другу,
Она всех нас любит, всем шансы дает.
Красивым и удачливым будет весь год!

Год Крысы
***
Зима проходит и вот-вот,
Идёт Китайский Новый год.
Пусть вам он принесёт с собой,
Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!

Год Крысы
***
Поздравления принимайте,
Крысы год в свой дом встречайте!
Крыса пусть не всем мила,
Но ее пора пришла,
Ладить с ней должны учиться,
Это очень пригодится!
Если проявить умение,
Ожидает вас везенье!

***
С Новым годом мы всех поздравляем.
Крыса издавна славится тем,
Что она ловко ложь различает,
Избавляясь от лишних проблем.
Пусть же год Новый радостным будет.
Пусть не мучает зависть и лесть.
И удача про нас не забудет,
Мы ее будем ждать вместе здесь.

Год Крысы

***
Крыска пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!

Год Крысы

Напомним, что 25 января — Татьянин день. Мы публиковали красивые поздравления для именинниц.

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