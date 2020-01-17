Китайский Новый год 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

25 января наступает Год Белой Металлической Крысы (в Китайский Новый Год по лунному календарю). Он продлится до 11 февраля 2021 года.

Большинство украинцев уже поздравили друзей с Новым годом, со Старым Новым годом. Но есть и те, кто поздравляет с Китайским Новым годом. Для вас «ФАКТЫ» сделали подпорку поздравлений и открыток.

Прекрасная Крыска вас всех поздравляет!

Свинью на посту она нынче сменяет,

Здоровье, достаток, удачу несет,

Деньжат она даст и от бед вас спасет.

Смешно она пискнет тихонько на ухо,

И станем мы все улыбаться друг другу,

Она всех нас любит, всем шансы дает.

Красивым и удачливым будет весь год!



***

Зима проходит и вот-вот,

Идёт Китайский Новый год.

Пусть вам он принесёт с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!



***

Поздравления принимайте,

Крысы год в свой дом встречайте!

Крыса пусть не всем мила,

Но ее пора пришла,

Ладить с ней должны учиться,

Это очень пригодится!

Если проявить умение,

Ожидает вас везенье!

***

С Новым годом мы всех поздравляем.

Крыса издавна славится тем,

Что она ловко ложь различает,

Избавляясь от лишних проблем.

Пусть же год Новый радостным будет.

Пусть не мучает зависть и лесть.

И удача про нас не забудет,

Мы ее будем ждать вместе здесь.

***

Крыска пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

Напомним, что 25 января — Татьянин день. Мы публиковали красивые поздравления для именинниц.

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