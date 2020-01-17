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Китайский Новый год 2020: поздравления и открытки
25 января наступает Год Белой Металлической Крысы (в Китайский Новый Год по лунному календарю). Он продлится до 11 февраля 2021 года.
Большинство украинцев уже поздравили друзей с Новым годом, со Старым Новым годом. Но есть и те, кто поздравляет с Китайским Новым годом. Для вас «ФАКТЫ» сделали подпорку поздравлений и открыток.
Прекрасная Крыска вас всех поздравляет!
Свинью на посту она нынче сменяет,
Здоровье, достаток, удачу несет,
Деньжат она даст и от бед вас спасет.
Смешно она пискнет тихонько на ухо,
И станем мы все улыбаться друг другу,
Она всех нас любит, всем шансы дает.
Красивым и удачливым будет весь год!
***
Зима проходит и вот-вот,
Идёт Китайский Новый год.
Пусть вам он принесёт с собой,
Достаток в дом, души покой.
Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!
***
Поздравления принимайте,
Крысы год в свой дом встречайте!
Крыса пусть не всем мила,
Но ее пора пришла,
Ладить с ней должны учиться,
Это очень пригодится!
Если проявить умение,
Ожидает вас везенье!
***
С Новым годом мы всех поздравляем.
Крыса издавна славится тем,
Что она ловко ложь различает,
Избавляясь от лишних проблем.
Пусть же год Новый радостным будет.
Пусть не мучает зависть и лесть.
И удача про нас не забудет,
Мы ее будем ждать вместе здесь.
***
Крыска пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит,
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели,
И успех во всем имели!
Напомним, что 25 января — Татьянин день. Мы публиковали красивые поздравления для именинниц.
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