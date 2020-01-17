Украина

Названо имя военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера

Стали известны подробности о военнослужащем, погибшем на Донбассе 16 января. Объединенные силы потеряли бойца 72-й бригады. Старший солдат Игорь Химичук погиб во время обстрела территории вражеским снайпером.

В 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Химичук был водителем отделения обеспечения.

Старший солдат Химичук был родом из Чудновского района Житомирской области. После гибели бойца в его родной территориальной общине объявили трехдневный траур с 17 до 20 января. Отменяются празднования, массовые акции, концерты. Будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти.

Напомним, с начала месяца Объединеннные силы потеряли на Донбассе шестерых военнослужащих. Разведка предупредила, что на фронте активизировались вражеские снайперы.

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