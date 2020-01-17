24.05 / 24.32 26.65 / 27.07
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названо имя военного, погибшего на Донбассе от пули снайпера

11:32 17 января 2020 154
военный
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности о военнослужащем, погибшем на Донбассе 16 января. Объединенные силы потеряли бойца 72-й бригады. Старший солдат Игорь Химичук погиб во время обстрела территории вражеским снайпером.

В 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Химичук был водителем отделения обеспечения.

Старший солдат Химичук был родом из Чудновского района Житомирской области. После гибели бойца в его родной территориальной общине объявили трехдневный траур с 17 до 20 января. Отменяются празднования, массовые акции, концерты. Будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти.

скрин

Напомним, с начала месяца Объединеннные силы потеряли на Донбассе шестерых военнослужащих. Разведка предупредила, что на фронте активизировались вражеские снайперы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер