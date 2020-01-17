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В России школьников учат разгонять протестные акции (видео)
В России школьников учат силовому разгону митингов — в сеть выложили видео занятий в одной из школ Перми. Ранее российские силовики проводили подобные занятия с детьми в Таратстане.
Как сообщает «МБХ медиа», видео было снято на стадионе школы № 105, где занимались ученики кадетского класса. Один из местных жителей, видевший «урок», рассказал, что дети
отрабатывали приемы с дубинками и щитами.
«Они имитировали нападение. Одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе», — рассказал житель Перми.
Бить протестующих могут научить уже в школеhttps://t.co/H6FL9jfUQy pic.twitter.com/hYzzBK90vz— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 17, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российском Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку, где учеников посвящали в кадеты, пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Силовики показывали детям приемы по разгону митинга.
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