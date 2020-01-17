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Мир

В России школьников учат разгонять протестные акции (видео)

12:24 17 января 2020 177
В Перми школьников учат разгонять митинги
Инф. «ФАКТОВ»

В России школьников учат силовому разгону митингов — в сеть выложили видео занятий в одной из школ Перми. Ранее российские силовики проводили подобные занятия с детьми в Таратстане.

Как сообщает «МБХ медиа», видео было снято на стадионе школы № 105, где занимались ученики кадетского класса. Один из местных жителей, видевший «урок», рассказал, что дети
отрабатывали приемы с дубинками и щитами.

«Они имитировали нападение. Одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе», — рассказал житель Перми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российском Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку, где учеников посвящали в кадеты, пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Силовики показывали детям приемы по разгону митинга.

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