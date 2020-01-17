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Украина собирается открыть новые гуманитарные переходы на Донбассе: что об этом известно
На прошедших в Минске переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина предложила открыть три новых гуманитарных перехода в районе проведения ООС. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Они как раз направлены на решение гуманитарных вопросов: облегчение жизни людям с обеих сторон от линии соприкосновения. Вопрос открытия должен быть согласован, чтобы люди не стали мишенью обстрелов. Над этим сейчас работает наша группа», — заявил в Верховной Раде министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Ранее сообщалось, что украинская сторона на переговорах ТКГ предложила еще три участка, где можно развести силы и средства, — точки выбрал штаб ВСУ. Также озвучен план по гуманитарному разминированию на Донбассе.
Фото: podrobnosti.ua
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