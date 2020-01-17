«Я завоюю сердце Тины Кароль»: Дан Балан сделал неожиданное признание (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 19 января, на телеканале «1+1» стартует десятый юбилейный сезон популярного вокального шоу «Голос країни». Команда проекта обещает удивить сильнейшим отбором вокалистов за всю историю его существования. Известно, что кастинги проходили по всей Украине и длились несколько месяцев. В них уже традиционно приняли участие вокалисты со всего мира, поразившие отборочную команду уникальными тембрами и жизненными историями. Первые эфиры кастингов будут проходить в записи, затем тренеры выберут участников своих команд, которые и сразятся за главный приз в прямых эфирах. В юбилейном сезоне будет три прямых эфира, а финал состоится 19 апреля.

Еще в конце минувшего года был заявлен тренерский состав юбилейного сезона, в который вошли: певица Тина Кароль, международный артист Dan Balan, мультиартист MONATIK и семейная пара Потап и Настя Каменских.

Самый опытный наставник — Тина Кароль, которая уже четыре раза оказывалась тренером-победителем.

— Для меня это будет не только юбилейный сезон, но и настоящая битва эпохи, — призналась Тина. — Все вокалисты амбициозны, эмоциональны и артистичны. У них не просто сильные голоса — песни льются из сердца. Уверена, на сцене «Голоса» зажжется новая звезда. Во время слепых прослушиваний я увидела ее среди участников и даже задумалась над тем, чтобы взять вокалиста под свое крыло как продюсер.

Поклонников проекта порадовала новость, что в тренерское кресло вернется и Dan Balan — тренер-победитель минувшего сезона. В прошлом году Тине и Дану неоднократно приписывали роман. Певица говорила, что своими комплиментами и подарками Dan Balan пытается ее обезоружить как соперницу, но харизматичный певец утверждал, что завоюет сердце артистки. Во время одного из эфиров он подарил ей маленькую мягкую игрушку кенгуру и назвал Тину Кароль своей «кенгурушей».

— В наших отношениях с Тиной есть особый символ — это «кенгуруш», — признавался Дан. — Он возник на «Голосі країни» и я хотел бы нам пожелать, чтобы в новом году мы с Тиной Кароль наконец нашли то, что так давно искали.



Кстати, во время одного из новогодних шоу Тина Кароль тоже подготовила для певца сюрприз, презентовав Балану маленькую коробочку, вроде тех, в которых дарят ювелирные украшения. Певец расчувствовался и сказал, что он согласен, решив, что внутри кольцо, которое символизирует какое-то предложение. Впрочем, в коробочке было украшение в виде ключика.

— Возможно, это ключ от сердца Тины, тогда я его долго ждал, — прокомментировал подарок артист. — Это очень многое значит для меня.

Напомним, в минувшем сезоне «Голосу країни» победительницей стала подопечная Дана Балана, певица из Львова Оксана Муха.

— Я вновь буду пытаться почувствовать «своего» вокалиста, — признался «ФАКТАМ» Дан. — Для меня прежде всего важна его энергетика как исполнителя, а стратегия и план по борьбе за самого героя отходит на второй план. На самом деле, для меня «Голос країни» — проект о голосе, возможность почувствовать вокалиста и понять, что именно я могу стать тем человеком, который раскроет его талант.

Шестой сезон подряд в вокальном шоу тренерское место занимает Потап. Профессиональный взгляд продюсера помогает ему безошибочно выбирать сильных участников, имена которых продолжают оставаться у всех на слуху и после проекта. Именно Потап в свое время нашел INGRET и Татьяну Решетняк, которая позже стала известной певицей TAYANNA.



— В юбилейном сезоне есть все для настоящего супермегашоу, — уверен Потап. — Здесь невероятный кастинг, огромное количество вокалистов, которые слетелись со всего мира, хорошая атмосфера на площадке и незабываемые голоса, судьбы и истории. У меня как тренера есть еще важная сверхзадача: не просто провести талантливых вокалистов в финал проекта, а сделать так, чтобы те, кто покинет «Голос країни», не расстались со своими мечтами о большой сцене.

— Без Потапа невозможно представить юбилейную вокальную битву эпохи, — признался «ФАКТАМ» главный продюсер проекта Владимир Завадюк. — Зрители всегда ждут его появления — он не только опытный тренер и титулованный продюсер украинского шоу-бизнеса, но и человек, который добавляет проекту харизмы и шуток. К тому же Потап достаточно долго был в шаге от победы, думаю, в юбилейном сезоне он использует всю свою суперсилу.

Суперсилой Потапа оказалась популярная певица и его жена Настя Каменских. Семейная пара в десятом сезоне будет делить одно кресло на двоих. Артисты говорят, что пришли на проект ради того, чтобы помогать певцам раскрыть свой потенциал.

— Мы счастливы и знаем, что счастливый человек реализован, — сказала Настя. — Я ищу яркие личности, готовые победить не только в шоу, но и одержать победу над собой и своими страхами. Конечно, голос играет очень важную роль в этом шоу, но, как подсказывает мой тренерский опыт, важно и то, как человек держится на сцене и какую энергетику передает.

Мультиартист MONATIK третий раз сядет в тренерское кресло «Голоса». Артист рассчитывает на победу своей команды в юбилейном сезоне.

— Я пришел побеждать, как и каждый из тренеров, — признался Дмитрий. — Как и прежде, моя стратегия не меняется. Я буду работать с душой, вдохновляясь сам и открывая для себя новые голоса. Мне нравится создавать что-то такое, что раньше казалось просто невозможным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победительница «Голосу країни» львовянка Оксана Муха выиграла 3-комнатную квартиру в Киеве. Кроме того, подопечная Дана Балана получила звание заслуженной артистки Украины.

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