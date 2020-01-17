Мир

Медведев всем надоел: в России объяснили, зачем Путину понадобился Мишустин

Путин затеял изменения во властных структурах, далеко идущие цели которых в интервью «ФАКТАМ» объяснил виднейший исследователь путинизма Игорь Эйдман.

«В лице Мишустина, возможно, готовят нового зиц-президента», — утверждает Эйдман.

В пользу Михаила Мишустина, по его словам, играет то, что такого политика никто не знает. Соответственно, топ-чиновник не имеет электорального потенциала. А через несколько лет станет известно, не технический ли это премьер.

Примерно таким же был и Дмитрий Медведев, но его кандидатура уже не подходила.

«Он надоел всем, в том числе и Путину, я думаю. Если готовится зиц-президент, то Медведева продвинуть на этот пост, даже при всей недемократичности выборов в России, было бы сложно. Он самый непопулярный чиновник в России. Видимо, поэтому решили влить свежей крови в эти дряхлые меха», — отметил Игорь Эйдман.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о реакции Запада на отставку правительства Медведева.

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