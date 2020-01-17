- 13:50 Зеленский отожмет "1+1"? Появился интересный прогноз по конфликту президента с Коломойским
- 13:47 Не провела в СИЗО и часа: попавшуюся на взятке главу одесской налоговой выпустили под залог
- 13:46 В госпитале умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: в сети показали его фото
- 13:46 Вербовал наемников в ряды "ДНР"-"ЛНР": под Одессой задержан антиукраинский агитатор
- 13:45 Медведев всем надоел: в России объяснили, зачем Путину понадобился Мишустин
- 13:31 Кого ждет удача: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака
- 13:26 «Чтобы снять невыносимую боль в спине и ноге, мне вшили под кожу прибор-нейростимулятор»
- 13:17 Отставка Гончарука: в сети припомнили смешную карикатуру
- 13:16 Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике
- 13:15 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 13:11 Украина собирается открыть новые гуманитарные переходы на Донбассе: что об этом известно
- 13:08 Во Львове таксист с напарником украли банковский терминал с деньгами
Не провела в СИЗО и часа: попавшуюся на взятке главу одесской налоговой выпустили под залог
Бывшую начальницу главного управления НСУ в Одесской области Наталью Чеботареву отпустили на свободу. Чиновницу, попавшуюся на взятке прокурору в размере 25 тысяч долларов, Высший антикоррупционный суд 16 января отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог.
Как стало известно «ФАКТАМ», в СИЗО Наталья Чеботарева практически не находилась: за нее внесли определенный судом залог — 904 тысячи гривен.
«Что для нее каких-то 900 тысяч, когда только одному прокурору она предлагала „зарплату“ в 300 тысяч долларов в год!» — поделился один из правоохранителей.
В соответствии с судебным решением, Наталья Чеботарева не должна отлучаться с места постоянного жительства. Ее также обязали сдать заграничный паспорт и носить так называемый электронный браслет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем владеет Наталья Чеботарева и где она работала до того, как возглавить одесскую налоговую.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…