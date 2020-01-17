Украина

Не провела в СИЗО и часа: попавшуюся на взятке главу одесской налоговой выпустили под залог

Бывшую начальницу главного управления НСУ в Одесской области Наталью Чеботареву отпустили на свободу. Чиновницу, попавшуюся на взятке прокурору в размере 25 тысяч долларов, Высший антикоррупционный суд 16 января отправил в СИЗО с возможностью выйти под залог.

Как стало известно «ФАКТАМ», в СИЗО Наталья Чеботарева практически не находилась: за нее внесли определенный судом залог — 904 тысячи гривен.

«Что для нее каких-то 900 тысяч, когда только одному прокурору она предлагала „зарплату“ в 300 тысяч долларов в год!» — поделился один из правоохранителей.

В соответствии с судебным решением, Наталья Чеботарева не должна отлучаться с места постоянного жительства. Ее также обязали сдать заграничный паспорт и носить так называемый электронный браслет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем владеет Наталья Чеботарева и где она работала до того, как возглавить одесскую налоговую.



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