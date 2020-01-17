Наука и технологии

В пятницу, 17 января, в Киеве показали три разработки учеников Малой академии наук Украины, которые в мае будут представлены в США, в знаменитой Кремниевой долине, на международном конкурсе стартапов Startup world cup. В нем примут участие авторы инновационных продуктов из 57 стран мира. (Напомним, в прошлом году на международном конкурсе University Startup World Cup в Дании победили украинские ученые.)

— С отцом (он изобретатель) и его другом мы создали смарт-холодильник размером с обычный термос, — рассказал «ФАКТАМ» старшеклассник Никита Черный их Киева. — Идея этого устройства у меня появилась три года назад: напитки, которые я ставил в школе в свой шкафчик, становились теплыми, а хотелось, чтобы они оставались освежающими, прохладными. Рассказал о своей задумке отцу, и мы занялись разработкой мини-холодильника. Первые версии имели размеры, как две обувные коробки. Сейчас наш Chillingrer компактный, как термос. За 60 секунд он охлаждает 100 граммов жидкости на 10 градусов. Ведь за раз человек выпивает примерно столько. Если понадобится больше, можете охладить еще 100 граммов. Такой принцип позволяет экономить электроэнергию. Гаджет работает на аккумуляторах. Наш холодильник сообщает владельцу, сколько осталось жидкости и какая ее температура.

Никита Черный: "За 60 секунд этот холодильник охлаждает 100 граммов жидкости на 10 градусов"(фото автора)

— Мне хотелось создать какой-нибудь гаджет для очков, и я остановился на идее счетчика калорий в еде, — рассказал «ФАКТАМ» старшеклассник из Киева Сергей Лысин. — Со своей командой за несколько месяцев разработал прототип: накладку, которая крепится к очкам. Она оснащена камерой, электронной «начинкой» и сенсорной кнопкой. Вы смотрите на пищу, нажимаете на кнопку, и камера фотографирует еду. Изображение тут же обрабатывается, оценивается калорийность, информация выводится на линзу очков.

«Умная» накладка передает сведения на смартфон. Специальное приложение в нем обрабатывает информацию, а также данные со смарт-часов о том, сколько калорий вы потратили. Таким образом вы видите, рационально ли ваше питание.

— А идея моей разработки возникла, когда я целых шесть часов ждала в аэропорту объявления посадки на самолет, вылет которого задержался на 6 часов, — говорит школьница из Киева Диана Богатырь. — Ждала и думала: какой бы интересный гаджет создать? Так и пришла мысль разработать прибор для холодильника. Я, знаете ли, не люблю ходить в магазин за продуктами. Это и подсказало идею устройства, которое контролировало бы, что и в каком количестве находится в вашем холодильнике, и передавало эти сведения на смартфон. Устройство также будет уметь делать заказы на курьерскую доставку продуктов из магазина. Этой разработкой занимаюсь вместе с отцом.

Диана Богатырь:"Гаджет сообщает, какие продукты и в каком количестве находятся в холодильнике"(фото автора)

Как заявил президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий, в общей сложности от нашей страны на международный конкурс стартапов в Кремниевую долину поедут авторы пяти разработок. Подразумевается, что им удастся найти там инвесторов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинские школьники помогли создать уникальное устройство для фронта, которое слышит даже шепот на блокпосту

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