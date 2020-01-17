В Тернополе на улице нашли мертвую иностранку: первые подробности

Происшествия

В Тернополе на улице в состоянии клинической смерти обнаружили темнокожую девушку — студентку одного из местных вузов. Ранее в Одесской области 20-летний студент покончил с собой из-за конфликта с руководством учебного заведения.

Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, девушку без сознания на улице Троллейбусной обнаружил прохожий, который вызвал полицейских и медиков. Ее спасти не удалось.

В полиции выяснили, что умершая — 25-летняя студентка, у которой возникли проблемы в университете. Незадолго до смерти она заходила к подругам, жаловалась на проблемы и говорила, что не знает, как сообщить об этом родителям.

«Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире — прощальную записку. Одна из версий — потерпевшая выпила неизвестный яд», — сообщили в отделе коммуникаций тернопольской полиции. Причину смерти установят эксперты.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве 19-летний студент аграрной академии оставил прощальную записку и выпрыгнул с шестого этажа. Парень выжил, а полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.



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