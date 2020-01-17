- 15:06 "Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети
- 14:57 На Харьковщине поймали командира "разведки ЛНР"
- 14:54 Суд арестовал сотни миллионов окружения Януковича
- 14:45 В Тернополе на улице нашли мертвую иностранку: первые подробности
- 14:45 Она сказала «да»: «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта
- 14:41 Очки определяют калорийность еды: разработки украинских школьников покажут в Кремниевой долине
- 14:28 Художница Zinaїdа вместе с этнографами, музыкантами и волонтерами организовала традиционные поздравления для жителей зоны отчуждения
- 14:20 Зеленский отреагировал на сливы "разговоров" Гончарука
- 14:14 Налетчик хладнокровно застрелил фермера, потом его жену и вынес из дома сейф с деньгами
- 14:14 Крещенский сочельник 2020: красивые поздравления и открытки
- 14:05 Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала о погоде на Крещение
- 13:50 Зеленский отожмет "1+1"? Появился интересный прогноз по конфликту президента с Коломойским
В Тернополе на улице нашли мертвую иностранку: первые подробности
В Тернополе на улице в состоянии клинической смерти обнаружили темнокожую девушку — студентку одного из местных вузов. Ранее в Одесской области 20-летний студент покончил с собой из-за конфликта с руководством учебного заведения.
Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, девушку без сознания на улице Троллейбусной обнаружил прохожий, который вызвал полицейских и медиков. Ее спасти не удалось.
В полиции выяснили, что умершая — 25-летняя студентка, у которой возникли проблемы в университете. Незадолго до смерти она заходила к подругам, жаловалась на проблемы и говорила, что не знает, как сообщить об этом родителям.
«Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире — прощальную записку. Одна из версий — потерпевшая выпила неизвестный яд», — сообщили в отделе коммуникаций тернопольской полиции. Причину смерти установят эксперты.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве 19-летний студент аграрной академии оставил прощальную записку и выпрыгнул с шестого этажа. Парень выжил, а полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...