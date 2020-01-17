24.10 / 24.39 26.70 / 27.14
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Тернополе на улице нашли мертвую иностранку: первые подробности

14:45 17 января 2020 321
Бутылка с ядом
Инф. «ФАКТОВ»

В Тернополе на улице в состоянии клинической смерти обнаружили темнокожую девушку — студентку одного из местных вузов. Ранее в Одесской области 20-летний студент покончил с собой из-за конфликта с руководством учебного заведения.

Как сообщают в ГУНП в Тернопольской области, девушку без сознания на улице Троллейбусной обнаружил прохожий, который вызвал полицейских и медиков. Ее спасти не удалось.

В полиции выяснили, что умершая — 25-летняя студентка, у которой возникли проблемы в университете. Незадолго до смерти она заходила к подругам, жаловалась на проблемы и говорила, что не знает, как сообщить об этом родителям.

«Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире — прощальную записку. Одна из версий — потерпевшая выпила неизвестный яд», — сообщили в отделе коммуникаций тернопольской полиции. Причину смерти установят эксперты.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве 19-летний студент аграрной академии оставил прощальную записку и выпрыгнул с шестого этажа. Парень выжил, а полиция открыла уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер