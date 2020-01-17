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Шоу-бизнес

Она сказала «да»: «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)

14:45 17 января 2020 342
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Победительницей девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стала Даша Квиткова. Именно ей главный герой — Никита Добрынин — надел на пальчик кольцо в финальном эпизоде проекта. Похоже, паре суждено стать первой, которая официально оформит отношения после проекта.

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— Будьте сами собой, и все получится, — сказала «ФАКТАМ» Даша Квиткова. — Все сложилось так, как должно быть. Наши чувства с Никитой возникли на проекте «Холостяк», и мы не переставали над ними работать.

Спустя год после реалити Никита и Даша вместе и живут душа в душу. На день рождения Добрынин подарил любимой романтическую поездку в Париж. А Новый год влюбленные отмечали на Бали. Именно там Никита и сделал Даше предложение руки и сердца. Трогательные фотографии этого момента тут же оба выложили в социальную сеть.

— Она сказала «да», — подписал фото Никита Добрынин.

— Мой самый лучший мужчина, — прокомментировала снимок Даша.

Ранее Даша Квиткова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о закулисье проекта «Холостяк» и о том, что было после него.

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