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Суд арестовал сотни миллионов окружения Януковича
Наложен арест на 247 млн гривен, которые принадлежали окружению экс-президента Украины Виктора Януковича и находятся на счетах в «Международном инвестиционном банке». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В четверг, 16 января, суд решил передать эту сумму в управление Национального агентства Украина по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Эти деньги суд арестовал по уголовному делу, касающемуся отмыванию доходов по финансовым операциям окружения Януковича.
Также проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, которые причастны к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму около 84 млн долларов.
Как сообщалось ранее, озвучена версия, что за атакой на правительство Гончарука стоят друзья Януковича.
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