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Украина

Происхождение "пленок Гончарука" будет расследовать СБУ

16:02 17 января 2020 154
Премьер-министр Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука в стенах правительства открыла Служба безопасности Украины (СБУ). Напомним, «слив» записей привел к подаче Гончаруком заявления об отставке.

По словам генерального прокурора Руслана Рябошапки в комментарии Українським Новинам, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в деле.

Напомним, 15 января в сети появилась аудиозапись резких заявлений Гончарука в адрес президента Зеленского на совещании с представителями НБУ и Минфина. На этой записи глава правительства называет себя профаном в экономике, а Зеленского — имеющим весьма поверхностные представления об экономике.
После обнародования записей Зеленский потребовал от силовых структур в двухнедельный срок разобраться с тем, кто и в течение какого времени вел «прослушку» в правительственном здании. Также он инициировал разработку плана организации защиты госорганов власти от несанкционированных «прослушек».

А тем временем в сети уже отреагировали на заявление Гончарука об отставке.

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