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Отставка Гончарука: в сети припомнили смешную карикатуру
Факт подачи премьер-министром Алексеем Гончаруком заявления об отставке не в Верховную Раду, а президенту Владимиру Зеленскому, активно комментируют в социальных сетях. В частности, появилось предположение, что громкая отставка премьера — часть «информационной волны», которую создает президентская команда.
В частности, припомнили появившуюся несколько лет назад карикатуру с «эффектным выходом». Кстати, такой термин есть в театре, когда на вышедшем на сцену актере концентрируется внимание всех зрителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр выступил в Верховной Раде, заявив, что правительство продолжает работать в штатном режиме до «политического решения» Зеленского.
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