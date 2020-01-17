Отставка Гончарука: в сети припомнили смешную карикатуру

Украина

Факт подачи премьер-министром Алексеем Гончаруком заявления об отставке не в Верховную Раду, а президенту Владимиру Зеленскому, активно комментируют в социальных сетях. В частности, появилось предположение, что громкая отставка премьера — часть «информационной волны», которую создает президентская команда.

В частности, припомнили появившуюся несколько лет назад карикатуру с «эффектным выходом». Кстати, такой термин есть в театре, когда на вышедшем на сцену актере концентрируется внимание всех зрителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр выступил в Верховной Раде, заявив, что правительство продолжает работать в штатном режиме до «политического решения» Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter