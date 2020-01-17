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Где может начаться Третья мировая война: названы 5 горячих точек
Перед началом избирательной президентской кампании, в США отмечают, что некоторые мировые кризисы могут перерасти в более широкий глобальный конфликт. Об этом сообщает УНИАН.
На страницах National Interest профессор школы дипломатии и международной торговли Университета Кентукки Роберт Фарли назвал пять мест, где в 2020 году могла бы начаться новая мировая война.
Первый вариант — конфликт между Ираном и Израилем.
На следующем месте в списке — Турция. Это связано с нарастающими проблемами между Вашингтоном и Анкарой.
Еще одно потенциально опасное место — Кашмир, где может разразиться ядерная война между Индией и Пакистаном.
Также небезопасная ситуация сложилась на Корейский полуостров, где сохраняется напряженность между Северной Кореей и США.
Пятая горячая точка — противостояние США и Китая.
Как сообщалось ранее, известный дипломат спрогнозировал, когда обострятся боевые действия на Донбассе.
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