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Мир

Где может начаться Третья мировая война: названы 5 горячих точек

16:27 17 января 2020 300
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Перед началом избирательной президентской кампании, в США отмечают, что некоторые мировые кризисы могут перерасти в более широкий глобальный конфликт. Об этом сообщает УНИАН.

На страницах National Interest профессор школы дипломатии и международной торговли Университета Кентукки Роберт Фарли назвал пять мест, где в 2020 году могла бы начаться новая мировая война.

Первый вариант — конфликт между Ираном и Израилем.

На следующем месте в списке — Турция. Это связано с нарастающими проблемами между Вашингтоном и Анкарой.

Еще одно потенциально опасное место — Кашмир, где может разразиться ядерная война между Индией и Пакистаном.

Также небезопасная ситуация сложилась на Корейский полуостров, где сохраняется напряженность между Северной Кореей и США.

Пятая горячая точка — противостояние США и Китая.

Как сообщалось ранее, известный дипломат спрогнозировал, когда обострятся боевые действия на Донбассе.

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