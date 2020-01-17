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СМИ сообщили о раке у Михаила Жванецкого

16:30 17 января 2020 244
Жванецкий
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

У писателя-сатирика Михаила Жванецкого, сына которого недавно избили в Москве, диагностировали рак предстательной железы.

Как пишет «Московский комсомолец», о том, что он болен, писатель узнал незадолго до Нового года.

После этого он отметил Новый год в Одессе, а по возвращении лег в московскую больницу Управления делами президента.

Источники издания сообщают, что у 85-летнего сатирика не очень агрессивная форма заболевания, прогнозы врачей хорошие.

Но вот чувствует себя Жванецкий плохо, он в подавленном настроении. Больному прописали постельный режим, но Жванецкий не любит лежать и предпочитает прогуливаться по коридору больницы. Часто его посещает жена Наталья Сурова.

Напомним, что ранее известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала как лечится от рака.

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