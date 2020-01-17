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"Предстоит операция": Алла Мазур рассказала, как лечится от рака
Известная телеведущая Алла Мазур, шокировавшая откровенным признанием о борьбе с раком, рассказала, как проходит ее лечения. Ведущая «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» обратилась к подписчикам в сети. Она опубликовала в Instagram фото, на котором показала, как принимает капельницу и опубликовала большой пост.
Алла рассказала, что планировала обратиться к поклонникам с финальной доброй новостью о победе. Но решила поддержать всех тех, кто борется с тяжелой болезнью.
«Четвертая химия далась мне легче, чем предыдущие три, хотя сил еще немного. Побочные эффекты — традиционны, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий — и операция», — написала Алла Мазур.
Телеведущая советует всем не сдаваться, не закрываться от мира, а вовремя проходить обследования и оперативно начинать лечение, не затягивая. Это дает хорошие шансы на выздоровление. Своим примером, Алла показывает, что непростое испытание важно проходить с холодным сердцем и без паники, доверять официальной медицине.
Мазур поблагодарила всех за поддержку, в том числе и за помощь маленьким пациентам фонда «Таблеточки».
Напомним, несмотря на болезнь, Алла Мазур продолжает работать и выходить в эфир.
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