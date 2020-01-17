Убийство Шеремета: алиби Дугарь подтвердили военные

Украина

Печерский районный суд Киева 17 января продолжил рассматривать ходатайство защиты подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь об изменении меры ее пресечения. Все выступившие в суде военнослужащие подтвердили ее алиби, сообщает Украинская правда.

Так, бывший военный Денис Громов заявил, что впервые увидел Дугарь в 66-м армейском госпитале Покровска 16 июля 2016 года после того, как получил ранение на передовой.

«Я даже не знал, что ее зовут Яна, до всех этих событий, я просто ее запомнил в лицо… Я находился в госпитале с 16 по 18 число. Я ее не видел каждую секунду, каждую минуту, но я ее видел каждый день», — сказал свидетель.

Другой военнослужащий, Петр Плебенович, рассказал, что впервые увидел Яну 17 июля 2016 года, когда она ставила ему капельницу.

«На следующий день (17 июля. Ред.) она мне снова ставила капельницы, делали уколы, потому что у меня появились сильные боли», — сказал под присягой свидетель.

Заслушав показания свидетелей, суд отложил заседание до 24 января. Причиной стало отсутствие материалов дела — их якобы не успели передать из Апелляционного суда Киева.

Напомним, по версии обвинения, Дугарь 15 и 18 июля 2016 року фотографировала камеры видеонаблюдения вблизи места проживания Павла Шеремета в Киеве.

Бывшая медсестра стала одной из пяти задержанных по делу об убийстве журналиста.

Фото Украинская правда



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