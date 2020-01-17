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Политика

Арахамия удивил комментарием о передаче заявления об отставке Гончарука Зеленскому

18:01 17 января 2020 118
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Глава фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия считает нормальным, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке парламенту, как предусмотрено законодательством, а не президенту Зеленскому. Об этом сообщает LB.ua.

«Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса», — заявил Арахамия СМИ в кулуарах Рады.

Он также отметил, что парламент контролируется партией президента, хотя Украина — парламентско-президентская республика.

«Есть президент, у него есть вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе», — дал комментарий Арахамия.

При этом он отбросил замечание, что такие действия не предусмотрены Конституцией.

«При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе», — заявил Арахамия.

Ранее сообщалось, что происхождением «пленок Гончарука» займется СБУ.

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